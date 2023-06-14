Бойкая уральская продавщица скрутила вора алкомаркета приёмами тайского бокса

В свердловском Карпинске произошла сцена, достойная крутого боевика. Продавец магазина Мария Фетисова задержала вора, претендовавшего на незаконное обладание "Лимончелло". Она скрутила обнаглевшего посетителя и продемонстрировала приёмы тайского бокса до появления охраны.

Задержание вора в магазине на Урале. Видео © t.me / E1.ru

"Он хотел выбежать из магазина. Начал угрожать, что он всех сейчас зарежет, кидался на меня с кулаками — ну, и получил", — объяснила Мария E1.ru.

Как пишет портал, потенциальный покупатель пытался украсть "Лимончелло", что заметила администратор, которая находилась на шестом месяце беременности. Её поддержала продавец Мария: после нескольких просьб ей пришлось отбирать бутылку силой.

В ходе драки женщины сообщили поверженному мужчине, что вызывают охрану, но это перевело его в режим "халка" — он стал угрожать им "поножовщиной". Тут Мария и применила кроме фирменного захвата и остальные приёмы, так как ранее занималась тайским боксом. В итоге ему не удалось покинуть магазин ни в каком состоянии — ни в бегущем, ни в ползущем.