Чечевица поможет родиться: Что нужно есть, чтобы забеременеть

Растительная пища способна серьёзно влиять на способность к зачатию — как у женщин, так и у мужчин. Об этом рассказала Life.ru Олеся Махова, руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества.

По её словам, есть даже конкретные продукты, которые помогают поддержать фертильность. Основой рациона, полезного для репродуктивной функции, эксперт назвала овощи, фрукты, бобовые, орехи и цельнозерновые крупы. Она отметила, что у женщин, которые регулярно едят такую пищу, складываются благоприятные условия для наступления беременности. Особенно важно налегать на эти продукты в период планирования.

Ключевую роль играет и выбор качественных источников белка. Бобовые, чечевица, нут, тофу и цельнозерновые крупы обеспечивают организм необходимыми аминокислотами без избытка насыщенных жиров, что положительно сказывается на репродуктивной системе мужчин. Олеся Махова Руководитель Центра компетенций развития

При этом Махова предупредила, что растительный рацион бывает и вредным: продукты с большим количеством сахара и рафинированные ингредиенты могут дать обратный эффект.

Сбалансированное питание на основе растений формирует здоровый гормональный фон и насыщает организм витаминами и минералами, важными для зачатия. Однако подходить к этому нужно осознанно, добавила эксперт. Она посоветовала выбирать свежие и минимально обработанные продукты, следить за разнообразием меню и при необходимости обращаться к специалисту, чтобы учесть особенности своего организма.

Ранее врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Ускова рассказала, что лето не делает зачатие более вероятным, хотя многие пары считают этот сезон лучшим для планирования беременности. По её словам, решающее значение имеет не время года, а состояние здоровья будущих родителей. При этом летом организм получает больше солнечного света, что помогает вырабатывать витамин D, важный для иммунной, эндокринной и репродуктивной систем.