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31 июля, 07:58

«Общемировая проблема»: Россиян предупредили об опасности бактерии Campylobacter

Врач Болибок: Для кампилобактериоза характерно серьёзное пищевое отравление

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Масштабное промышленное птицеводство могло ускорить распространение бактерии Campylobacter, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, некоторые штаммы, общие для людей и птиц, приобрели устойчивость к антибиотикам и могут распространяться при нарушении санитарных норм.

«Проблему можно назвать общемировой, поскольку устойчивые к антибиотикам бактерии могут распространяться из одной страны в другую при экспорте», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

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Campylobacter способен вызывать серьёзное пищевое отравление. Однако в России риск распространения бактерии ниже благодаря строгим ветеринарным и санитарным требованиям. Угрозу также снижают соблюдение условий хранения готовой продукции и рекомендованного температурного режима.

Перед приготовлением мясо птицы следует ополоснуть, чтобы удалить возможные бактерии с поверхности. Основным способом защиты врач назвал тщательную термическую обработку: варку, тушение, жарку или запекание, при которых микроорганизмы погибают.

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Напомним, масштабное промышленное птицеводство могло стать одним из факторов стремительного распространения бактерии Campylobacter, вызывающей опасные пищевые инфекции. К такому выводу пришли учёные Оксфордского института антимикробных исследований Инеоса.

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Борис Эльфанд
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