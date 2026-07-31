«Общемировая проблема»: Россиян предупредили об опасности бактерии Campylobacter

Масштабное промышленное птицеводство могло ускорить распространение бактерии Campylobacter, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, некоторые штаммы, общие для людей и птиц, приобрели устойчивость к антибиотикам и могут распространяться при нарушении санитарных норм.

«Проблему можно назвать общемировой, поскольку устойчивые к антибиотикам бактерии могут распространяться из одной страны в другую при экспорте», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Campylobacter способен вызывать серьёзное пищевое отравление. Однако в России риск распространения бактерии ниже благодаря строгим ветеринарным и санитарным требованиям. Угрозу также снижают соблюдение условий хранения готовой продукции и рекомендованного температурного режима.

Перед приготовлением мясо птицы следует ополоснуть, чтобы удалить возможные бактерии с поверхности. Основным способом защиты врач назвал тщательную термическую обработку: варку, тушение, жарку или запекание, при которых микроорганизмы погибают.

Напомним, масштабное промышленное птицеводство могло стать одним из факторов стремительного распространения бактерии Campylobacter, вызывающей опасные пищевые инфекции. К такому выводу пришли учёные Оксфордского института антимикробных исследований Инеоса.