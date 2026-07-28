Бомба замедленного действия: Какой ингредиент в шаурме может отправить на больничную койку летом

Летняя жара меняет правила безопасности для привычной уличной еды: даже свежеприготовленная шаурма может стать причиной кишечной инфекции, если соус в ней хранился неправильно. Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина рассказала Life.ru, какие заправки представляют наибольшую опасность и почему.

Летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы значительно возрастает, причём главную опасность нередко представляют вовсе не мясо или овощи, а соусы. Большинство из них содержат ингредиенты, которые при нарушении условий хранения быстро становятся благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов. Дарья Хайкина Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей

Эксперт уточнила, что особую чувствительность к высоким температурам имеют заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной. Если они долго находятся без холодильника, риск размножения кишечной палочки, сальмонеллы и других бактерий резко увеличивается.

Особую настороженность должны вызывать домашние соусы и заправки неизвестного происхождения. Покупатель практически никогда не знает, когда был приготовлен соус, как он хранился и какие продукты использовались при его изготовлении. Более того, большое количество специй способно замаскировать неприятный вкус или запах испортившихся ингредиентов, предупреждает специалист.

Наиболее рискованными являются домашний майонез и комбинированные соусы. Именно они чаще всего становятся причиной пищевых токсикоинфекций, поскольку могут содержать сырые яйца и скоропортящиеся продукты. Без постоянного охлаждения такой соус быстро становится опасным. В группу повышенного риска также входят чесночные соусы на основе сливок или сметаны, сырные и йогуртовые соусы, а также заправки со свежей зеленью, если она была плохо вымыта.

Летом ситуация осложняется сразу несколькими факторами. При высокой температуре бактерии размножаются значительно быстрее. В небольших точках уличной торговли не всегда удаётся обеспечить правильный температурный режим хранения. Кроме того, многие покупают шаурму навынос, и пока она лежит в жаре, продукты продолжают нагреваться. На этом фоне риск пищевого отравления становится существенно выше.

Чтобы снизить вероятность кишечной инфекции, рекомендуется выбирать проверенные заведения, где соусы хранятся в холодильнике, по возможности отказаться от домашних заправок в пользу промышленного кетчупа или вовсе попросить приготовить шаурму без соуса. Не менее важно съедать блюдо сразу после покупки, а не оставлять его надолго при высокой температуре.

А ранее «SHOT Проверка» провела рейд по московским точкам общепита. Четыре образца шаурмы не прошли лабораторную проверку. Исследование показало превышение микробиологических нормативов. По данным протоколов, микробное загрязнение выявили во всех четырёх образцах. В отдельных случаях допустимые показатели оказались превышены в десятки раз. В двух порциях также обнаружили превышение по бактериям группы кишечной палочки. Подобные результаты могут указывать на нарушения при мытье рук, обработке посуды, хранении продуктов или приготовлении блюда.