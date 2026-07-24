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24 июля, 16:38

В молочной продукции для школ и больниц Нижегородской области нашли плесень

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Россельхознадзор выявил массовые нарушения в молочной продукции, поставляемой в больницы, школы и другие социально значимые учреждения Нижегородской области. Под проверку попали товары компаний «Атлант-милк», «Вязниковский молочный край», «Милково» и «Молочный домик».

С начала года специалисты исследовали 28 образцов ряженки, творога, сливочного масла, сыра и пастеризованного молока. В 12 пробах — то есть почти в каждой второй — обнаружены нарушения: подмена молочного жира растительным, а также наличие дрожжей и плесени, сообщили в пресс-службе ведомства.

Производителям объявлены предостережения, часть деклараций о соответствии уже отозвана. Информация о всех случаях фальсификации направлена в прокуратуру, Роспотребнадзор, ФНС и Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции для принятия соответствующих мер.

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Ранее в рамках проекта SHOT ПРВЕРКА журналисты закупили шаурму в четырёх московских заведениях и отправили образцы в лабораторию. Все четыре пробы не соответствовали санитарным нормам. В отдельных случаях допустимые показатели оказались превышены в десятки раз.

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Александра Мышляева
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