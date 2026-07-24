В молочной продукции для школ и больниц Нижегородской области нашли плесень
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Россельхознадзор выявил массовые нарушения в молочной продукции, поставляемой в больницы, школы и другие социально значимые учреждения Нижегородской области. Под проверку попали товары компаний «Атлант-милк», «Вязниковский молочный край», «Милково» и «Молочный домик».
С начала года специалисты исследовали 28 образцов ряженки, творога, сливочного масла, сыра и пастеризованного молока. В 12 пробах — то есть почти в каждой второй — обнаружены нарушения: подмена молочного жира растительным, а также наличие дрожжей и плесени, сообщили в пресс-службе ведомства.
Производителям объявлены предостережения, часть деклараций о соответствии уже отозвана. Информация о всех случаях фальсификации направлена в прокуратуру, Роспотребнадзор, ФНС и Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции для принятия соответствующих мер.
Ранее в рамках проекта SHOT ПРВЕРКА журналисты закупили шаурму в четырёх московских заведениях и отправили образцы в лабораторию. Все четыре пробы не соответствовали санитарным нормам. В отдельных случаях допустимые показатели оказались превышены в десятки раз.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.