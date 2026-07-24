Угорь в ледяном коконе: В подмосковном «Перекрёстке» обнаружили треш-деликатес по акции

В одном из «Перекрёстков» в подмосковных Химках покупатель обнаружил замороженного угря в толстой ледяной корке. Об этом он рассказал подписчикам SHOT ПРОВЕРКИ, отметив, что разглядеть состояние рыбы под слоем льда почти невозможно. При этом товар продавался со скидкой: 469 рублей вместо 599.

В химкинском «Перекрёстке» обнаружили треш-деликатес по акции. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Инцидент произошёл в магазине на Транспортном проезде, 9. По словам покупателя, он не смог оценить качество продукта из-за внушительного ледяного панциря, скрывающего содержимое упаковки.

В свою очередь, пищевой технолог объяснил, что подобная корка может возникать из-за попадания влаги на упаковку и перепадов температуры — например, если продукт частично разморозился, а затем его повторно заморозили, что может свидетельствовать о нарушении условий хранения.

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