Кишечная палочка и микробы: лаборатория забраковала всю шаурму из рейда «SHOT Проверки»

Все четыре образца шаурмы, купленные во время рейда по московским точкам общепита, не прошли лабораторную проверку. Исследование показало превышение микробиологических нормативов, следует из материалов нового выпуска проекта «SHOT Проверка».

Для эксперимента журналисты приобрели классическую шаурму в пите в четырёх заведениях. Образцы сразу поместили в стерильные пакеты, убрали в термосумку и под камерами доставили в лабораторию.

По данным протоколов, микробное загрязнение выявили во всех четырёх образцах. В отдельных случаях допустимые показатели оказались превышены в десятки раз.

В двух порциях также обнаружили превышение по бактериям группы кишечной палочки. Подобные результаты могут указывать на нарушения при мытье рук, обработке посуды, хранении продуктов или приготовлении блюда.

Во время закупок журналисты заметили и другие возможные нарушения. Сотрудники некоторых точек работали без перчаток и защитных сеток для бороды, а мясо и открытые ёмкости с овощами находились рядом с окнами выдачи. Без напоминания кассовый чек выдали только в одном из четырёх заведений.

Материалы проверки и результаты лабораторных исследований авторы расследования намерены направить в надзорные органы.

К слову, летом опасность подхватить кишечную инфекцию от стрит-фуда особенно резко возрастает, поскольку в духоте бактерии множатся стремительно, предупредила в разговоре с Life.ru гастроэнтеролог. Беда исходит не столько от уличной еды как таковой, сколько от пренебрежения санитарными правилами при готовке и хранении. Любое блюдо, простоявшее на жаре и открытом воздухе дольше двух часов, становится источником угрозы, но некоторые позиции портятся особенно быстро.