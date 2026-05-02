ГОСТ на шаурму планируют подготовить к концу года

Разработка ГОСТа на шаурму ведётся техническим комитетом, стандарт будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. Об этом рассказала РИА «Новости» заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

В стандарте будут рекомендации по ингредиентам (к примеру, наличие моркови в рецепте), по технологии приготовления, срокам годности и соблюдению требований безопасности. Разработку ведёт тот же комитет, который занят ГОСТами русской кухни. Описание национальных блюд — основная задача, а шаурма здесь скорее единичный случай. Примерный срок — конец года.

«Но это не значит, что ГОСТ на шаурму не будет закончен, он будет завершён в установленные сроки», — добавила Саратцева.

Ранее Росстандарт утвердил обновлённый ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Новые требования призваны снизить привлекательность электронных сигарет среди молодёжи. Документ запрещает размещать на упаковке вымышленных персонажей, а также выпускать устройства в форме игрушек, сладостей или напитков.