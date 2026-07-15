Ели и не знали: В популярной российской халве обнаружили ядовитый металл — почки и кости под ударом

В подсолнечной халве «Эконом» превышена норма содержания кадмия — токсичного тяжёлого металла. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

По словам журналистов, опасную партию остановил белорусский Госсаннадзор. Сладость выпустила «Азовская кондитерская фабрика» из Ростовской области — одно из крупнейших предприятий этого профиля в стране. Под подозрение попали пачки по 350 граммов, произведённые 28 февраля 2026 года и годные до 28 октября.

Кадмий склонен накапливаться в человеческом организме и при систематическом поступлении даже в малых дозах способен вызывать необратимые поражения почек и разрушать костную ткань. В связи с выявленным нарушением реализация этой партии на территории Белоруссии уже прекращена.

До этого SHOT ПРОВЕРКА рассказывала о металле в колбасе «Краковская» бренда «Рублёвский». Жительница Реутова едва не сломала зуб, откусив бутерброд, — продукты она заказывала в «Пятёрочке». Женщина обращалась в поддержку магазина и к производителю, но её проигнорировали, а в Роспотребнадзоре отказались устраивать внеплановую проверку, поэтому она собралась идти в прокуратуру.