Москвичка едва не сломала зуб о металл в колбасе от «Рублёвского»

В колбасе «Краковская» бренда «Рублёвский» нашли металлический предмет. Жительница Реутова Нина едва не сломала зуб, когда ела бутерброд. Она заказала продукты в «Пятёрочке» на Юбилейном проспекте, 57. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В «Краковской» колбасе «Рублёвского» нашли кусок металла. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Женщина написала в поддержку магазина — сначала пообещали помочь, потом перестали отвечать. Производитель тоже проигнорировал обращение. Тогда Нина пожаловалась в Роспотребнадзор, но там отказались проводить внеплановую проверку. Теперь она собирается обратиться в прокуратуру.

Позже в «Пятёрочке» всё же ответили на жалобу покупательницы. Магазин связался с производителем колбасы. Тот проверил производство, усилил контроль качества и провёл инструктаж с сотрудниками, чтобы ситуация не повторилась. Деньги за колбасу женщине вернули сразу после обращения.

У «Рублёвского», кстати, уже находили нарушения: в сервелате «Финский» из «Глобуса» и «Ашана» обнаружили мясной клей, а в «Докторской» из «Перекрёстка» — ДНК курицы, хотя её не было в составе на упаковке.

Ранее в московском ресторане Osteria Mario на Ходынском бульваре обнаружили рекордное микробное загрязнение. Нормы были превышены в 300 раз. Во всех семи блюдах нашли превышение микробов, в пяти — бактерии кишечной палочки, а в одной закуске — плесень. Самые грязные блюда: тартар из говядины и бифштекс (превышение в 300 раз), брускетта с лососем — в 150 раз. Также в списке сэндвич с индейкой, салат «Цезарь», салат с ростбифом и фрегола с лососем.