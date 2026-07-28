Промышленные птицефермы превратились в «губки» для опасных бактерий

Масштабное промышленное птицеводство могло стать одним из факторов стремительного распространения бактерии Campylobacter, вызывающей опасные пищевые инфекции. К такому выводу пришли учёные Оксфордского института антимикробных исследований Инеоса. Результаты исследования они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Учёные изучили почти 2800 геномов бактерий, собранных у домашних кур и диких птиц в 30 странах за период с 1979 по 2024 год. Анализ показал, что активное развитие куроводства создало условия для смешивания разных штаммов Campylobacter и их дальнейшего распространения.

Эта бактерия считается одной из главных причин бактериальной диареи в мире. В Великобритании она вызывает больше случаев гастроэнтерита, чем все остальные контролируемые пищевые бактерии вместе взятые.

Исследователи установили, что за последние десятилетия Campylobacter приобрела изменения, помогающие ей выживать в условиях современных птицефабрик. Среди них — признаки устойчивости к антибиотикам, способность переносить стресс и лучше адаптироваться к среде обитания кур.

По данным работы, с 1960-х годов мировая популяция кур выросла примерно в семь раз и достигла около 31 миллиарда птиц. Сегодня на домашних кур приходится около 70% всей биомассы птиц на планете.

Математическое моделирование показало, что крупные птичьи хозяйства могут работать как своеобразные «губки» для бактерий. Они способны собирать разные штаммы из окружающей среды и создавать условия, при которых микроорганизмы закрепляются в популяции даже без высокой изначальной приспособленности.

Ранее специалисты Оксфордского института выяснили, что около 80% заражений Campylobacter среди жителей Оксфордшира связаны с употреблением мяса птицы. При этом многие выявленные инфекции оказались устойчивыми к антибиотикам.

Авторы исследования подчеркнули, что понимание влияния сельскохозяйственных практик на эволюцию бактерий поможет снизить риски распространения заболеваний пищевого происхождения и проблемы устойчивости к противомикробным препаратам.

Ранее учёные предположили, что истоки человеческого зрения могут уходить к древнему морскому организму, жившему около 600 миллионов лет назад. Исследователи изучили небольшое червеобразное существо, которое обитало в океане и питалось планктоном. По их версии, у его предков могли существовать парные светочувствительные органы, однако из-за особенностей образа жизни они со временем утратились.