Не просто «ки-ки»: Учёные выяснили, что дельфины могут использовать «имена»

Учёные выясняют, способны ли дельфины использовать индивидуальные «имена» для общения друг с другом. Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в Cell Press.

Когнитивный психолог Келли Яаккола из Исследовательского центра дельфинов во Флориде изучает поведение морских млекопитающих и их способность взаимодействовать.

По словам учёной, дельфины умеют сотрудничать при решении задач и реагируют на сложные жесты человека. Её коллега Джейсон Брук также исследовал особые сигнальные свисты животных и предположил, что они могут выполнять роль имён.

Яаккола и её соавторы отмечают, что доказать наличие настоящих имён у животных сложнее, чем кажется. По их мнению, такой сигнал должен быть выученным, использоваться членами сообщества и обозначать конкретную особь.

Исследователи считают, что у некоторых животных есть сигналы, связанные с определёнными объектами или ситуациями. Например, у верветковых обезьян существуют разные звуки тревоги для орлов, змей и леопардов, но эти сигналы являются врождёнными.

По словам учёных, исследования слонов, попугаев и игрунок пока не дают достаточных доказательств использования имён. В некоторых случаях животные повторяют звуки друг друга, однако не подтверждено, что эти сигналы являются символическими обозначениями конкретных особей.

Более убедительные данные получили при изучении дельфинов. Исследование показало, что животные могут связывать характерный свист другой особи с дополнительной информацией о ней, что указывает на наличие мысленного представления.

Яаккола подчеркнула, что не утверждает об отсутствии имён у других животных. По её словам, пока просто нет достаточных доказательств, которые бы подтверждали такую способность.

Учёные также выяснили, что самки индо-тихоокеанских афалин способны распознавать опасных самцов по индивидуальным голосовым сигналам и избегать встречи с ними. Исследование показало, что дельфины реагировали на записи свистов почти мгновенно, а фертильные самки старались отплыть дальше от звуков более агрессивных особей.