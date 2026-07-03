Учёные пожаловались на дельфинов-тарелочниц, которые научились есть за счёт рыболовов

В Адриатическом море дельфины всё чаще начали следовать за рыболовными траулерами — судами, предназначенными для ловли водных ресурсов, и питаться тем, что остаётся после промысла. Исследователи отмечают, что в отдельных районах до 76% траулеров сопровождались стаями дельфинов.

По данным The Guardian, животные фактически перенимают этот способ добычи пищи от взрослых особей. Детёныши наблюдают за поведением матерей и повторяют его, что делает модель кормления устойчивой внутри популяции.

Причина такого поведения — дефицит естественной добычи. В Адриатике усилился вылов рыбы, из-за чего привычные источники пищи для морских хищников стали менее доступными. Учёные подчёркивают, что речь идёт не о выгодной адаптации, а о вынужденной стратегии выживания. Дельфины получают доступ к остаткам улова, но при этом подвергаются рискам.

Среди угроз — травмы от рыболовных снастей, шумовое загрязнение и возможные изменения в поведении и коммуникации животных из-за постоянного контакта с судами. Авторы исследования призывают сократить давление промысла и пересмотреть использование тралового лова, чтобы снизить нагрузку на морскую экосистему и сохранить биоразнообразие региона.

Ранее Life.ru рассказывал про самок дельфинов, которые научились «узнавать» опасных самцов-насильников по свисту. Оказывается, у каждого дельфина есть уникальный «свист-автограф», по которому животные могут узнавать друг друга.