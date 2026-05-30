Маму-дельфина и её детёныша спасают волонтёры и жители Севастополя

В Севастополе уже четвёртые сутки продолжается необычная и напряжённая операция по спасению двух черноморских белобочек. В Казачьей бухте на берег выбросились мама-дельфин и её детёныш, сообщает SHOT.

К животным сразу пришли на помощь волонтёры и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». Десятки людей фактически живут в воде рядом с белобочками: круглые сутки поддерживают их на плаву, кормят и проводят лечение прямо в бухте.

Дельфинов назвали Деметрой и Персефоной — в честь древнегреческой богини и её дочери. У взрослой белобочки специалисты выявили воспалительный процесс, из-за которого ей пока трудно самостоятельно удерживать тело в воде. При этом аппетит у Деметры хороший: каждый день она съедает до 7 килограммов рыбы.

Маленькая Перси чувствует себя немного лучше, однако ей тоже требуется постоянная помощь. Детёныша кормят специальной молочной смесью через трубку-зонд, чтобы поддержать силы до восстановления.

Спасатели и волонтёры не отходят от дельфинов ни днём, ни ночью. Сейчас главная надежда всех участников операции — что мама и её дочь смогут окрепнуть и эта история закончится спасением.

Ранее похожая спасательная операция проходила на Кубани. На Большом Утрише вечером 7 мая волонтёры обнаружили на камнях выбросившуюся на берег белобочку. Животное было в крайне тяжёлом состоянии: сильно истощено, с ранами, нефтяной плёнкой на теле и воспалёнными участками под кожей.