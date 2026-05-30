Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 18:13

Маму-дельфина и её детёныша спасают волонтёры и жители Севастополя

Обложка © Telegram/Центр «Безмятежное Море»

Обложка © Telegram/Центр «Безмятежное Море»

В Севастополе уже четвёртые сутки продолжается необычная и напряжённая операция по спасению двух черноморских белобочек. В Казачьей бухте на берег выбросились мама-дельфин и её детёныш, сообщает SHOT.

Фото © Telegram/Центр «Безмятежное Море»

Фото © Telegram/Центр «Безмятежное Море»

К животным сразу пришли на помощь волонтёры и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». Десятки людей фактически живут в воде рядом с белобочками: круглые сутки поддерживают их на плаву, кормят и проводят лечение прямо в бухте.

Дельфинов назвали Деметрой и Персефоной — в честь древнегреческой богини и её дочери. У взрослой белобочки специалисты выявили воспалительный процесс, из-за которого ей пока трудно самостоятельно удерживать тело в воде. При этом аппетит у Деметры хороший: каждый день она съедает до 7 килограммов рыбы.

Маленькая Перси чувствует себя немного лучше, однако ей тоже требуется постоянная помощь. Детёныша кормят специальной молочной смесью через трубку-зонд, чтобы поддержать силы до восстановления.

Спасатели и волонтёры не отходят от дельфинов ни днём, ни ночью. Сейчас главная надежда всех участников операции — что мама и её дочь смогут окрепнуть и эта история закончится спасением.

Раненого краснокнижного дельфина без глаза обнаружили на Кубани
Раненого краснокнижного дельфина без глаза обнаружили на Кубани

Ранее похожая спасательная операция проходила на Кубани. На Большом Утрише вечером 7 мая волонтёры обнаружили на камнях выбросившуюся на берег белобочку. Животное было в крайне тяжёлом состоянии: сильно истощено, с ранами, нефтяной плёнкой на теле и воспалёнными участками под кожей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar