14 марта, 13:06

Раненого краснокнижного дельфина без глаза обнаружили на Кубани

Обложка © Telegram / Delfacenter / Макс Анапский

В Краснодарском крае нашли раненого краснокнижного дельфина — азовку (черноморскую свинью). 11 марта его заметили в лагуне на Большом Утрише. Животное несколько дней держалось на одном месте, сообщает Delfacenter.

Сначала зоологи оценили состояние как нормальное, но после детальных снимков обнаружили рану у грудного плавника, абсцесс на боку и истощение. На следующий день дельфин начал терять ориентацию. Водолаз, обследовавший его, выяснил страшное: у животного обширная застарелая рана с некрозом в районе левого грудного плавника и отсутствует левый глаз. Специалисты говорят, что с такими травмами живых дельфинов они ещё не встречали.

Пока готовили запрос в Росприроднадзор, чтобы помочь дельфину на месте, он уплыл из лагуны. Последний раз его видели вечером 12 марта.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге стартовал сезон спасения ластоногих: 8 марта в шхерах Ладожского озера новорождённого детёныша нерпы, которого на льду атаковали чайки, заметил очевидец и вызвал помощь. Животное доставили в «Фонд друзей балтийской нерпы» — он стал первым подопечным Центра в 2026 году.

Александра Мышляева
