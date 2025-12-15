Медик в течение месяца ел консервированные сардины и стал похож на дельфина
Британский медик Ник Норвиц, имеющий научные степени и связи с Оксфордом и Гарвардом, провёл необычный месячный эксперимент, основанный на диете из сардин. В беседе с Fox News он назвал консервированные сардины «швейцарским ножом в сфере метаболизма», подчеркнув их высокую питательную ценность, богатую белком и витаминами.
Так, в течение октября Норвиц съел около тысячи сардин, лишь изредка включая в рацион другие продукты, и тщательно отслеживал изменения в своём организме, включая показатели крови и вес.
Эксперимент, по словам мужчины, оказался успешным. Он ощущал лёгкость, силу и выносливость весь месяц. Его кровь, обогащённая омега-3, показала сходство с показателями дельфинов.
А еще сардины помогли Норвицу войти в кетоз – это когда организм начинает активно сжигать жир. Плюс, они подстегнули выработку гормона, который разгоняет метаболизм. В итоге медик скинул почти три килограмма. Единственный минус, по словам врача, – это постоянный запах рыбы. Хоть он и мылся, зубы чистил, одеколоном пользовался, но девушка его даже целовать не могла. Норвиц сказал, что если бы не этот запах, он бы так и питался сардинами.
Ранее сообщалось, что популярная среди россиян диета Дюкана, основанная на высоком потреблении белка, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая нарушение работы почек и репродуктивной системы. Избыточное потребление белка может вызвать почечную недостаточность, запоры и неприятный запах изо рта, в то время как недостаток жиров негативно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.
