Медик в течение месяца ел консервированные сардины и стал похож на дельфина

Так, в течение октября Норвиц съел около тысячи сардин, лишь изредка включая в рацион другие продукты, и тщательно отслеживал изменения в своём организме, включая показатели крови и вес.

Ранее сообщалось, что популярная среди россиян диета Дюкана, основанная на высоком потреблении белка, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая нарушение работы почек и репродуктивной системы. Избыточное потребление белка может вызвать почечную недостаточность, запоры и неприятный запах изо рта, в то время как недостаток жиров негативно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.