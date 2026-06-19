Самки дельфинов научились «узнавать» опасных самцов-насильников по свисту

Самки индо-тихоокеанских афалин способны распознавать опасных для них самцов по их индивидуальным голосам и заранее избегать контакта. К такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Речь идёт о самцах, которые в период размножения объединяются в альянсы и принуждают самок к спариванию. В таких ситуациях они используют агрессивное поведение и характерные звуковые сигналы, чтобы удерживать самок рядом.

У каждого дельфина есть уникальный «свист-автограф», по которому животные могут узнавать друг друга. Учёные проверили, способны ли самки использовать эти сигналы для оценки опасности, транслируя записи голосов самцов в естественной среде.

«Из 34 экспериментов в 88% случаев дельфины реагировали на звук визуально и почти мгновенно — в среднем через 1,8 секунды после начала свиста», — говорится в исследовании.

Наблюдения показали, что фертильные самки уплывали от источника звука заметно дальше, если сигнал принадлежал более агрессивному самцу в популяции. При этом реакция зависела не от личного опыта, а от общей «репутации» конкретного самца.

Учёные отмечают, что такая система позволяет дельфинам использовать социальную информацию для защиты и снижать риск принудительных контактов в сложной социальной среде.

Ранее исследователи начали первую с 1990-х годов перепись дельфинов. Проект затронет три вида: азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек.