К берегам Владивостока снова приплыла ядовитая фугу: учёные дали объяснение

Жители Владивостока всё чаще фиксируют ядовитую фугу у местного побережья. В социальных сетях появляются видео с тропической рыбкой, а некоторые любители рыбалки рассказывают, что за день им попадаются по две-три такие особи. В Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН отметили, что происходящее не является аномалией. По словам специалистов, представители семейства иглобрюхих традиционно встречаются в прибрежных водах региона.

Как передаёт ИА PrimaMedia, учёные объясняют увеличение числа таких находок влиянием тёплых морских течений — Цусимского и Восточно-Корейского. Дополнительным фактором стало потепление климата. Из-за этого ареал обитания некоторых морских животных постепенно смещается на север.

Специалисты также напомнили об интересной особенности поведения дельфинов. По наблюдениям учёных, эти морские млекопитающие иногда играют с раздувшейся фугу, передавая ее друг другу. Существует предположение, что содержащийся в рыбе тетродотоксин в минимальных дозах может вызывать легкий эйфорический эффект. Однако эта гипотеза до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Фугу — это собирательное название для ядовитых иглобрюхов, в тканях которых содержится мощнейший нейротоксин тетродотоксин. В Японии эта рыба считается деликатесом, но из-за её опасности готовить её могут только специально лицензированные повара.