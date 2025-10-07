«Всё чаще будем видеть»: Океанолог объяснил, как рыба фугу оказалась у российских берегов

Потепление вод мирового океана приводит к проникновению тропических видов рыб, включая опасных акул и ядовитую рыбу фугу, к берегам российского Дальнего Востока. Такую тенденцию Life.ru объяснил океанолог, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Эксперт отметил, что океан в северном полушарии теплее всего в сентябре, поскольку вода обладает большой теплоёмкостью и медленно остывает. На этом фоне глобальное потепление также приводит к постепенному увеличению температуры океана, что и привлекает в ранее прохладные российские воды теплолюбивые виды. Помимо рыбы фугу у берегов Приморского края стали появляться большая белая акула, сельдевая и акула-мако.

«Мы будем все больше, всё чаще и чаще это всё наблюдать, видеть. Это будет нормально в данной ситуации, так как тренд идёт на глобальное потепление, это не плохо, просто так происходит», — заявил специалист в беседе с Life.ru.

При этом океанолог уточнил, что акулы уже проявляли агрессию по отношению к людям — в Приморье, в частности, фиксировалось несколько случаев нападений. А вот бояться рыбы фугу не стоит.

Напомним, Приморье фиксирует нашествие ядовитой рыбы фугу. Фугу — это собирательное название для ядовитых иглобрюхов, в тканях которых содержится мощнейший нейротоксин тетродотоксин. В Японии эта рыба считается деликатесом, но из-за её опасности готовить её могут только специально лицензированные повара.