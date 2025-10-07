Смертельно и вкусно: Южные бухты Приморья облюбовали «самурайские» рыбы фугу

В южных бухтах Приморья появилось огромное количество рыб фугу. Об этом сообщил у себя на странице ВКонтакте приморский журналист Василий Авченко.

Приморская рыба фугу. Фото © VK / Василий Авченко

Появление таких видов в новых регионах может быть связано с изменением климата или случайными выбросами из аквакультур, но точные причины в Приморье требуют научного подтверждения.

Фугу — общее название нескольких видов иглобрюхих рыб, многие из которых содержат сильный нейротоксин тетродотоксин. Если её неправильно приготовить, то такая рыбка станет вашим последним лакомством. Считается, что первый несмертельный рецепт изобрели в Японии. Теперь японские повара проходят специальное обучение, чтобы получить лицензию на приготовление такой рыбы. Кстати, кулинар в рамках этих курсов должен сам съесть то, что он приготовил на свой страх и риск.

Представьте, сколько японцев умерло, прежде чем они научились правильно готовить фугу.