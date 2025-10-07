Смертельно и вкусно: Южные бухты Приморья облюбовали «самурайские» рыбы фугу
Обложка © Национальные рыбные ресурсы
В южных бухтах Приморья появилось огромное количество рыб фугу. Об этом сообщил у себя на странице ВКонтакте приморский журналист Василий Авченко.
Приморская рыба фугу. Фото © VK / Василий Авченко
Появление таких видов в новых регионах может быть связано с изменением климата или случайными выбросами из аквакультур, но точные причины в Приморье требуют научного подтверждения.
Фугу — общее название нескольких видов иглобрюхих рыб, многие из которых содержат сильный нейротоксин тетродотоксин. Если её неправильно приготовить, то такая рыбка станет вашим последним лакомством. Считается, что первый несмертельный рецепт изобрели в Японии. Теперь японские повара проходят специальное обучение, чтобы получить лицензию на приготовление такой рыбы. Кстати, кулинар в рамках этих курсов должен сам съесть то, что он приготовил на свой страх и риск.
Представьте, сколько японцев умерло, прежде чем они научились правильно готовить фугу. Вам мы предлагаем заняться чем-то более безопасным, поэтому ранее Life.ru рассказал, какие дни в октябре будут наиболее пригодными для рыбалки.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.