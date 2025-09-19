«‎Тихо, милая, потерпи!» Появилось видео возвращения заплывшей в речку афалины в Чёрное море

В Краснодарском крае в акваторию Чёрного моря выпустили краснокнижного дельфина-афалина, который две недели плавал в местной речке Бейсуг. Специалисты осмотрели животное и вынесли заключение о стабильном состоянии здоровья китообразного, сообщили в региональной прокуратуре.

О краснокнижном дельфине, заплывшем не туда, стало известно ещё в начале сентября. Малыш попал в реку Бейсуг в Краснодарском крае и не мог вернуться в море. Обеспокоенные местные жители начали переживать за жизнь гостя и попросили специалистов ему помочь. Позже редкого дельфина удалось спасти, но животное поранилось о рыболовные крючки и лески. Его сразу же отвезли в Анапу для обследования и дальнейшего лечения.