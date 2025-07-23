Вернулись домой: Дельфины заплыли в Финский залив под Петербургом

У Финского залива заметили стаю резвящихся дельфинов. Неожиданных гостей заприметили в 50 километрах от Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Дельфины замечены в Финском заливе. Видео © Telegram / Институт океанологии РАН

Океанологи высказали предположение, что дельфины, которых удалось заснять в Финском заливе в районе Зеленогорска, являются афалинами. Их иногда можно наблюдать в восточной части Балтийского моря.

«Ранее середины ХХ века эти районы были обычными и для фоцен (морских свиней), и для афалин. Но две мировые войны и, главное, огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. Сюда попадали отходы промышленного производства самых развитых в техническом отношении стран Европы, и дельфины стали редкостью», — приводит в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидата биологических наук Антона Чернецкого.

По его словам, присутствие афалин в Финском заливе даёт основания полагать, что экологическая обстановка улучшается, и морские млекопитающие стремятся вернуться на свои прежние территории. Интересно, что Всемирный день китов и дельфинов, учреждённый Международной китобойной комиссией в 1986 году в память о запрете коммерческой добычи китов в 1982 году, приходится на сегодняшнее число, 23 июля.