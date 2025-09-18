На Кубани спасли раненого дельфина, заплывшего в реку из Азовского моря

В Краснодарском крае зоозащитники смогли вытащить краснокнижного дельфина-афалина из реки Бейсуг, куда он случайно заплыл и не смог найти дорогу обратно в Азовское море. Животное поранено рыболовными крючками и лесками, его состояние оценят специалисты до выпуска в море. Об этом сообщили РИА «Новости» в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».

Дельфин ранен лесками и крючками. Видео © Telegram / Delfacenter

На публикуемом видео волонтёр показывает, как дельфин цепляется за рыболовные крючки. При этом местные рыбаки отказываются убрать удочки на время спасательной операции. Роспотребнадзор выдал повторное разрешение на отлов дельфина. В первый раз им не воспользовались, понадеявшись на подъём воды в реке, что поможет животному найти обратную дорогу. Сейчас дельфина уже удалось поймать и его везут в Анапу. Он ранен.

«Да, мы как раз везём его в Анапу… Сильно ранен дельфин, весь в леске, весь в порезах от рыболовных снастей. Не место ему было плавать там, где он плавал. Всё обернулось на данный момент не очень хорошо, поэтому и была проведена операция», — рассказали агентству в «Дельфе».

Зоозащитники не спешат делать выводы о времени возможного выпуска дельфина в открытое море. Сначала его хотят вылечить и помочь избавиться от стресса.