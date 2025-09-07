Дельфин застрял в реке Бейсуг и не может найти обратный путь в Азовское море

В Краснодарском крае краснокнижный дельфин-афалина случайно заплыл далеко в реку Бейсуг и теперь не может найти обратную дорогу в море. Местные жители беспокоятся, что животное погибнет в пресной воде и просят помочь с его вызволением. Кадры с дельфином появились в Сети.

Дельфин попал в реку на юге России. Видео © Telegram / Максим Бондаренко, глава Приморско-Ахтарского округа

Как пишет издание «Блокнот», первыми необычного «обитателя реки» заметили жители станицы Бриньковской. Дельфин крутился возле берега, рассекая воду своим гребнем и никак не мог определиться, куда плыть. Предположительное, животное провело в пресной реке от двух до семи дней, что может негативно сказаться на его коже и слизистых, а в худшем случае привести к гибели. Росприроднадзор уже оформил разрешение на проверку состояния дельфина. Специалисты должны в ближайшее время помочь морскому обитателю вернуться в свою привычную среду.