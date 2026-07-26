Окрошка с подвохом: как любимое летнее блюдо может сыграть злую шутку

Окрошка может быть полезным летним блюдом, если правильно подобрать ингредиенты и соблюдать размер порции. Врач-эндокринолог, диетолог клиники Juvi Clinic Светлана Филатова объяснила «Газете.ru», какие продукты лучше использовать и кому стоит быть осторожнее.

Окрошка отличается большим количеством компонентов и высокой плотностью по отношению к объёму. Из-за жидкости, клетчатки и воздуха в составе напитков для основы блюда желудок может быстрее получить сигнал о насыщении.

При этом ощущение сытости, как отметила врач, может оказаться обманчивым. Холодная жидкая пища покидает желудок быстрее горячей, поэтому чувство голода способно вернуться уже через час-полтора. Чтобы сделать блюдо более сбалансированным, Филатова советует отказаться от варёной колбасы в пользу индейки, нежирной говядины или запечённой курицы.

Также рекомендуется уменьшить количество картофеля и добавить больше овощей — например, огурцов и редиса. Зелень, включая укроп, петрушку и лук, должна занимать до четверти твёрдой части блюда. Для заправки лучше выбирать йогурт жирностью 2–3% или сметану до 10%. Если используется квас, врач рекомендует отдавать предпочтение напитку традиционного брожения с содержанием сахара не более 4–5 граммов на 100 миллилитров.

«Безопасная порция для здорового взрослого — 350-450 мл (1,5–2 половника). Этого достаточно для нутриентов без риска перерастяжения желудка», — сказала она.

Более подходящим вариантом Филатова назвала окрошку на кефире или айране, поскольку такие продукты имеют более низкий гликемический индекс и содержат молочную кислоту и пробиотики. При некоторых заболеваниях правила меняются. Людям с синдромом раздражённого кишечника стоит ограничивать объём до 250 мл и выбирать некислый кефир, а при гастрите и ГЭРБ лучше не есть блюдо слишком холодным. При диабете второго типа врач советует избегать сладкого кваса и выбирать кисломолочные основы.

Ранее стало известно о возможных рисках при длительном хранении окрошки. Сочетание свежих овощей, зелени, яиц и мяса с жидкой основой создаёт условия для быстрого размножения бактерий. Даже холодильник не делает блюдо полностью безопасным при долгом хранении.