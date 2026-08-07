Не вина лекарств: Стоматолог назвал настоящую причину разрушения зубов при депрессии

Многие уверены, что зубы начинают портиться из-за приёма антидепрессантов. Однако настоящая причина зачастую совсем другая. Стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro Алексей Сошников рассказал Life.ru, что куда больший вред полости рта наносит сама депрессия и связанные с ней изменения образа жизни.

По словам специалиста, после тяжёлых жизненных событий — развода, утраты близкого человека, серьёзной болезни и других сильных переживаний — пациенты могут годами не посещать стоматолога. Даже если раньше полость рта была полностью санирована, со временем появляются кариес, воспаление дёсен, повышенная стираемость зубов, трещины эмали, клиновидные дефекты и рецессия десны — её постепенная убыль с оголением корня зуба.

Когда пациенты, проходящие лечение от депрессии, замечают, что состояние зубов ухудшилось, они нередко связывают это с приёмом антидепрессантов. Однако в большинстве случаев ситуация оказывается сложнее. По моим наблюдениям, гораздо сильнее на здоровье полости рта влияет не сама терапия, а депрессия и те изменения образа жизни, которые она за собой влечёт. Алексей Сошников Стоматолог-терапевт, врач-реставратор и руководитель клиники Maestro

Во время депрессии человек может пропускать вечернюю чистку зубов, реже посещать стоматолога, хуже питаться и чаще перекусывать сладким. Кроме того, нередко возникают бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне — и кленчеринг, когда человек сильно сжимает зубы днём. Это приводит к перегрузке жевательных мышц, стиранию эмали, появлению трещин и повышенной чувствительности зубов.

При этом некоторые антидепрессанты действительно могут вызывать сухость во рту из-за снижения выработки слюны. В результате повышается риск развития кариеса, воспаления дёсен, неприятного запаха изо рта, трещин слизистой оболочки и жжения языка. Однако вероятность такого побочного эффекта зависит от конкретного препарата, его дозировки, возраста пациента и сочетания с другими лекарствами. В среднем сухость во рту отмечают около 5–10% пациентов.

«Если сравнивать влияние болезни и лечения, то чаще именно депрессия наносит зубам больший вред. Хорошо подобранная терапия обычно помогает человеку восстановить привычный уход за собой, нормализовать питание и вновь регулярно посещать стоматолога», — отметил врач.

Пациентам, принимающим антидепрессанты, следует обязательно сообщить стоматологу название препарата, его дозировку и длительность приёма. Эти сведения могут повлиять на выбор анестезии и обезболивающих препаратов, а также помогут заранее учесть возможные побочные эффекты, например повышенную кровоточивость или выраженную сухость во рту.

Самостоятельно отменять назначенные препараты перед лечением зубов не нужно. Если сухость всё же появилась, специалист рекомендует чаще пить воду, использовать жевательную резинку без сахара с ксилитом, зубные пасты с фтором, ограничить сладкие напитки и не пропускать профилактические осмотры у стоматолога.

«Даже если препарат вызывает умеренную сухость во рту, это, как правило, меньшая проблема, чем отказ от лечения самой депрессии», — подчеркнул Сошников.

Ранее Life.ru рассказывал, что ежедневное употребление мороженого само по себе не разрушает зубы. Стоматологи объяснили, что главную опасность представляет сахар, который способствует размножению бактерий, разрушающих эмаль и провоцирующих развитие кариеса. А если холодное лакомство вызывает резкую боль, это повод не отказываться от десерта, а обратиться к стоматологу.