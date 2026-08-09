Москвич принял инфаркт за больной зуб и попал в реанимацию

Сильную боль в челюсти мужчина из Москвы принял за проблему с зубом, однако спустя полтора месяца выяснилось, что причиной оказался инфаркт. Стоматологи неоднократно советовали пациенту проверить сердце, но тот обратился к кардиологу только по настоянию супруги. Об этом стало известно Mash.

В стоматологию Арсен пришёл с выраженными болезненными ощущениями в области нижнего зуба. Мужчина даже просил удалить «семёрку», считая её источником проблемы. Проведённая компьютерная томография действительно показала необходимость лечения этого зуба. Однако характер боли не соответствовал стоматологическому заболеванию: неприятные ощущения начинались в челюсти, а затем распространялись на горло и грудную клетку.

Несколько недель специалисты занимались лечением пациента и дополнительно обследовали его совместно с челюстно-лицевым хирургом. Существенных проблем, которые могли бы объяснить такую симптоматику, они не обнаружили. После этого медики рекомендовали мужчине посетить кардиолога. Сам Арсен считал, что с сердцем у него всё нормально, поэтому от дальнейшего обследования отказался.

Спустя примерно полтора месяца москвич обратился уже в другую клинику. Там ему сообщили, что предыдущие врачи якобы занимались не тем зубом, и назначили новое лечение. Супруга пациента связалась с первой стоматологией, однако специалисты вновь настояли на проверке сердца. На этот раз мужчина последовал рекомендации и отправился к кардиологу.

Врач заподозрил серьёзную сердечную проблему и прямо из кабинета вызвал пациенту скорую помощь. Арсена госпитализировали с инфарктом, после чего он оказался в реанимации, где ему установили стент. Сейчас угрозы для его жизни нет. Стоматологи при этом предупредили, что продолжение лечения зуба и местная анестезия на фоне такого состояния могли привести к гораздо более тяжёлым последствиям.

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