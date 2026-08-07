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7 августа, 08:58

«Предраковое состояние»: Названы причины и последствия разрастания мужской груди

Пластический хирург Короткий: Гинекомастия — это предраковое состояние

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спрос на операции по уменьшению груди у мужчин с гинекомастией за год вырос на 30%. Главными причинами увеличения грудных желёз остаются ожирение и гормональные нарушения, рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

Гинекомастия, по его словам, бывает ложной, когда грудь увеличивается за счёт жировой ткани, и истинной — при разрастании железистой. Специалист усомнился, что заболевание напрямую вызывают антидепрессанты, мочегонные средства или препараты на основе домперидона.

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Одним из факторов риска он назвал анаболические стероиды, которыми мужчины пользуются для набора мышечной массы. После окончания таких «курсов» гормональный фон может нарушиться, а последствия иногда проявляются спустя годы. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются мужчины в возрасте 40–50 лет.

Ожирение также способно влиять на уровень половых гормонов. Избыток жировой ткани связан со снижением тестостерона. Изменения мужской грудной железы нельзя игнорировать и из-за возможных онкологических рисков.

«Развитие злокачественных опухолей в области мужской грудной железы встречается в десятки раз чаще, чем рак молочной железы у женщин. Гинекомастия — это фактически предраковое состояние, поэтому оставлять её без внимания опасно», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

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Ранее Life.ru писал о снижении уровня тестостерона у мужчин на фоне ожирения и малоподвижного образа жизни. Кстати, абдоминальное ожирение у мужчин диагностируют при окружности талии от 94 сантиметров. Среди признаков дефицита тестостерона выделяют в том числе гинекомастию.

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Борис Эльфанд
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