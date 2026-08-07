«Предраковое состояние»: Названы причины и последствия разрастания мужской груди

Спрос на операции по уменьшению груди у мужчин с гинекомастией за год вырос на 30%. Главными причинами увеличения грудных желёз остаются ожирение и гормональные нарушения, рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

Гинекомастия, по его словам, бывает ложной, когда грудь увеличивается за счёт жировой ткани, и истинной — при разрастании железистой. Специалист усомнился, что заболевание напрямую вызывают антидепрессанты, мочегонные средства или препараты на основе домперидона.

Одним из факторов риска он назвал анаболические стероиды, которыми мужчины пользуются для набора мышечной массы. После окончания таких «курсов» гормональный фон может нарушиться, а последствия иногда проявляются спустя годы. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются мужчины в возрасте 40–50 лет.

Ожирение также способно влиять на уровень половых гормонов. Избыток жировой ткани связан со снижением тестостерона. Изменения мужской грудной железы нельзя игнорировать и из-за возможных онкологических рисков.

«Развитие злокачественных опухолей в области мужской грудной железы встречается в десятки раз чаще, чем рак молочной железы у женщин. Гинекомастия — это фактически предраковое состояние, поэтому оставлять её без внимания опасно», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».