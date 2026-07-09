Мужчинам в России назвали единственный способ поднять уровень тестостерона

Уровень тестостерона у мужчин с 1972 по 2019 год снизился более чем вдвое — на 54%, показывают данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии. Тенденция устойчивая. «Вечерняя Москва» спросила эндокринолога Алексея Калинчева, почему это происходит.

Главные причины — гиподинамия и ожирение. Труд механизирован, физической нагрузки всё меньше, мужчины стали менее «мышечными» из-за офисной работы. На фоне высококалорийного питания это привело к эпидемии ожирения. Чем больше живот, тем ниже тестостерон.

Вторая причина — перманентный стресс. Экономическая нестабильность и тревога блокируют выработку андрогенов. Калинчев упоминает «синдром Патриков»: соцсети создали завышенные ожидания — мужчина должен зарабатывать миллион, обеспечивать жену, детей и даже её родственников. Реальность не совпадает с этими требованиями, что вызывает стресс и снижает тестостерон.

«Единственный вариант в таких условиях поднять уровень тестостерона — это медикаментозное лечение. Без необходимых лекарственных препаратов поднять уровень тестостерона с помощью спорта и диеты невозможно. В нынешних условиях это можно сделать только таким образом», — заключил специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, что за полвека уровень тестостерона у мужчин упал на 54% — к такому выводу пришли учёные по данным 120 тысяч человек. Тенденция стабильная: более 1% в год. Главные причины — ожирение и диабет, но не исключают влияние загрязнений, химикатов и климата.