Эндокринологи рассказали, при какой талии диагностируют абдоминальное ожирение

Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчинам при обхвате талии от 94 сантиметров, а женщинам — от 80 сантиметров. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова.

«Согласно клиническим рекомендациям по ожирению, для диагностики абдоминального ожирения у европейской расы рекомендуется измерение окружности талии: более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин. Таким образом, нормой являются показатели меньше этих значений», — говорится в сообщении.

В центре пояснили, что наиболее точную оценку рисков для здоровья даёт совместная оценка индекса массы тела и окружности талии. Это помогает выявить предрасположенность к метаболическим, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также сахарному диабету второго типа.

В 2025 году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян. Из них 20,6% (около 7,4 миллиона) — мужчины, 27,4% (около 9,9 миллиона) — женщины.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксируют резкий скачок детского ожирения, причём у 80% располневших нет к этому генетической склонности. Тревожную тенденцию подтвердила глава Национального центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. Эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями. Безобидный, казалось бы, лишний вес оборачивается огромным риском получить инфаркт или инсульт в совсем молодом возрасте.