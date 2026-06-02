Россиян с ожирением предложили обеспечивать бесплатной едой

Проблема ожирения в мире требует особого внимания: число пациентов с таким диагнозом растёт год от года. Депутат муниципального округа Внуково Егор Коськов в беседе с «Абзацем» предложил одну из возможных мер — систему льготного питания для людей с подтверждённым диагнозом.

По его словам, лишний вес и трудности с обменом веществ часто связаны не только с дисциплиной, но и с доступностью правильных продуктов. Если государство создаст условия для здорового образа жизни, это частично решит проблему, оздоровит население и привьёт детям правильные установки.

«Государству стоит сосредоточиться на создании условий для здорового образа жизни: поддержке отечественных производителей качественных продуктов, развитии школьного и корпоративного питания, популяризации спорта и просвещении граждан», — отметил политик.

Он уточнил, что меры поддержки должны быть адресными. К примеру, для людей с подтверждёнными медицинскими показаниями можно рассмотреть программы льготного питания по назначению врача.

«Главная задача – не ограничивать людей, а сделать здоровый выбор самым простым, доступным и выгодным», — резюмировал Коськов.

А ранее Life.ru писал, что в России у 80% детей с ожирением нет наследственной предрасположенности. По данным специалистов Минздрава, эти 80% граждан вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями.