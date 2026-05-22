С 30 лет — инвалиды: В России резко выросло число детей с ожирением

В России фиксируют резкий скачок детского ожирения, причём у 80% располневших нет к этому генетической склонности. Тревожную тенденцию в разговоре с РИА «Новости» озвучила глава Национального центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева.

«Сейчас нас очень беспокоит именно тот тренд, что мы фиксируем резкое увеличение количества случаев ожирения среди детей... 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности», — сказала специалист.

Эти 80% вступают во взрослую жизнь уже с артериальной гипертензией, диабетом и сосудистыми нарушениями. Безобидный, казалось бы, лишний вес оборачивается огромным риском получить инфаркт или инсульт в совсем молодом возрасте.

По словам Мокрышевой, примерно с 30 лет такие пациенты начинают фактически превращаться в инвалидов. Это тяжёлый удар и по самому человеку, и по всей системе здравоохранения.

Ранее в Минздраве сообщили, что детское ожирение в России продолжает распространяться, причём самую заметную прибавку в весе дали мальчики. Именно лишние килограммы, набранные в детстве, чаще всего переходят во взрослую жизнь. При этом общая статистика заболеваемости среди мужчин и женщин уже практически сравнялась.