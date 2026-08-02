Мужчины толпами идут ложиться под нож хирургов из-за груди, растущей «как на дрожжах»

Всё больше мужчин обращаются к хирургам, чтобы уменьшить грудь, которая увеличивается «как на дрожжах». За год спрос на такие операции подскочил на 30%, рассказали пластические хирурги в беседе телеграм-каналом BAZA.

Медики отмечают наплыв пациентов с гинекомастией — так называют разрастание грудных желёз. Раньше главными причинами считались лишний вес и гормональные сбои, но теперь к ним добавился приём лекарств. По словам кандидата медицинских наук Антона Самсонова, спровоцировать рост груди могут антидепрессанты, мочегонные средства и таблетки от тошноты. Другие специалисты назвали ещё и препараты для желудка и кишечника на основе домперидона.

При этом врачи успокаивают: «женские формы» появляются далеко не у каждого, кто пьёт такие медикаменты. Многое зависит от дозы, длительности приёма и того, как реагирует конкретный организм.

Решающим фактором для обращения к хирургу чаще всего становится не эстетический дискомфорт, а физический: увеличенная грудь начинает буквально мешать в повседневной жизни. Прайс-лист на операцию по Москве достаточно стабилен — 150–185 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге вилка цен зависит от статуса клиники: в государственных медучреждениях процедура обойдется в 60–90 тысяч, тогда как частные центры просят от 120 до 180 тысяч и более.

Но, по словам журналистов, хирургический стол выбирают не все: есть категория пациентов, которая предпочитает консервативную тактику и пытается скорректировать внезапно развившуюся гинекомастию гормональной терапией.

Ранее сообщалось, что бесконтрольный приём тестостерона тоже может обернуться проблемами, которые придётся решать хирургам. Такие препараты нельзя назначать себе самому, ведь они подавляют естественную выработку гормона. Среди побочных эффектов врач назвал рост груди у мужчин, сыпь, отёки, задержку жидкости и тромбозы.