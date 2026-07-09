Уролог предупредил об опасности уколов тестостерона — от тромбоза до роста груди

Бесконтрольный приём тестостерона может привести к серьёзным последствиям, которые потребуют хирургического вмешательства. Об этом 360.ru рассказал уролог Александр Дзидзария.

По его словам, такие препараты нельзя назначать себе самостоятельно — они подавляют естественную выработку тестостерона. Среди побочных эффектов числятся: увеличение молочных желёз у мужчин, сыпь, отёки, задержка жидкости, тромбозы.

«Яички выключаются на тот период времени, пока вы это используете. И у этого есть побочный эффект, особенно если это без показаний медицинских, строгих», — подчеркнул Дзидзария.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние 50 лет уровень тестостерона у мужчин сократился на 54%. Снижение стабильно: более 1% ежегодно. Основные виновники — ожирение и сахарный диабет, но исследователи также допускают влияние загрязнения среды, химических веществ и климатических изменений.