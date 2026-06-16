«Естественный вид» любой ценой: Врачи раскритиковали опасный тренд по восстановлению крайней плоти

В интернете активно обсуждается тенденция среди мужчин, которые стремятся восстановить крайнюю плоть после проведенного ранее обрезания. Для достижения этой цели они используют специальные устройства, предназначенные для растяжения кожи.

Однако медицинские специалисты из Кливлендской Клиники выражают серьезную обеспокоенность по поводу безопасности подобных практик. Как сообщает издание Newscom, врачи предупреждают, что такие методы могут повлечь за собой значительные риски для здоровья. Среди возможных осложнений упоминаются инфекционные процессы, образование рубцовой ткани и нарушения нормального кровообращения в тканях.

Сторонники так называемой «реставрации крайней плоти» делятся своими историями и опытом на различных онлайн-платформах. Мотивы у них разные: одни стремятся вернуть половому органу его первоначальный, естественный вид, другие же рассматривают обрезание, сделанное в раннем детстве, как ограничение права человека на распоряжение собственным телом.

Многие мужчины, стремящиеся вернуть крайнюю плоть, прибегают к методам, основанным на длительном механическом воздействии. Это может быть достигнуто с помощью специальных приспособлений или самодельных устройств, которые постепенно растягивают кожу. Участники соответствующих онлайн-сообществ сообщают, что такой процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Некоторые также рассматривают возможность проведения косметических процедур, однако их результативность вызывает сомнения.

Медицинские специалисты обращают внимание на недостаток научных данных, подтверждающих возможность полного восстановления крайней плоти. Врачи предупреждают, что самостоятельное применение растягивающих устройств может привести к нежелательным последствиям, таким как отеки, потеря чувствительности, повреждение тканей и образование рубцов. Существует также риск формирования кожных сращений между мошонкой и половым членом.

Повышенный интерес к подобным практикам совпадает со снижением популярности обрезания. Если в середине прошлого века эта процедура была широко распространена среди новорожденных мальчиков в некоторых западных странах, то сейчас ее проводят значительно реже. Одной из причин такого изменения стало усиление дискуссий о необходимости получения информированного согласия на медицинские вмешательства, проводимые в раннем детском возрасте.

А ранее уролог из Нью-Джерси Стюарт Даймонд объявил о начале набора добровольцев для участия в экспериментальной операции по увеличению полового члена. В качестве филлера будет использоваться липофиллинг — донорская жировая ткань, включая материал, взятый из брюшной полости умерших людей.