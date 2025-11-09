Японские ученые нашли связь между длиной носа и размером полового члена

Длина носа у мужчин коррелирует с размером полового члена сильнее, чем размер рук или ног. Это обнаружили японские ученые из Медицинского университета префектуры Киото.Их результаты, опубликованные в журнале Basic and Clinical Andrology.

«Связь между размером носа и длиной полового члена позволяет предположить, что воздействие мужских гормонов во время внутриутробного развития может влиять на оба признака», — отметил ведущий автор исследования доктор Хироси Икегая.

В исследовании участвовали 124 мужчины, чьи данные использовались для измерения длины различных частей тела и сравнения их с «длиной растянутого полового члена». Результаты показали, что мужчины с большими носами имели среднюю длину пениса около 13,5 см, а с меньшими — около 10,4 см.

Исследователи уточнили, что различия не связаны с ростом, весом или возрастом, а скорее обусловлены факторами внутриутробного развития. Уролог из Беверли-Хиллз Рена Малик также отметила, что традиционные представления о связи длины полового члена с размером рук или ног не подтверждаются научными данными.

Ранее сообщалось, что экстендеры для увеличения пениса при домашнем использовании неэффективны и предназначены только для узких медицинских показаний. Плотная белочная оболочка полового члена препятствует реальному увеличению органа, а неправильное применение устройства может вызвать боль и повреждения тканей. Экстендеры используются исключительно для медицинской реабилитации при искривлениях или фиксации на шине.