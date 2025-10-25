Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 октября, 14:31

Мужчин предостерегли от покупки «удлинителей пениса» и увеличения достоинства на дому

Обложка © freepik

Экстендеры не способны увеличить размер пениса при домашнем использовании и могут применяться только по узким медицинским показаниям, предупредил мужчин врач-уролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Охоботов, комментируя рост спроса на интересное приспособление среди россиян.

По его словам, плотная белочная оболочка полового члена препятствует реальному увеличению органа, а неправильное использование экстендера может привести к болезненным ощущениям и повреждениям тканей. Такие устройства предназначены исключительно для медицинской реабилитации при искривлениях или фиксации на шине, а их применение без показаний является полным фейком и может негативно повлиять на эректильную функцию.

«Это такая же точно белочная оболочка — если мы её начнем удлинять, то орган, может быть, будет длиннее, хотя это сомнительно. Но при этом он будет тоньше по калибру», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Напомним, продажи медицинских экстендеров для увеличения полового члена выросли на 90% с января по октябрь 2025 года. Аналитики и психологи связывают этот всплеск с влиянием социальных сетей и трендами на определённые стандарты мужской привлекательности.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
