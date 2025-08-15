Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 22:23

Обладатель самого большого пениса в мире сломал руку из-за размера органа

Мэтт Барр. Обложка © biggestpenisbook.com

Мэтт Барр. Обложка © biggestpenisbook.com

Житель Лондона, 41-летний Мэтт Барр, обладатель самого большого пениса в мире длиной 36,8 см, получил травму. Он сломал руку, поскользнувшись в душе из-за размеров полового органа. Об этом сообщает издание Mirror.

Мэтт отметил, что габариты его члена часто приводят к забавным ситуациям, но на этот раз стали причиной перелома.

«Это было крайне неудобное приключение. Одна из проблем с такими размерами — в горячем душе ноги практически не видно», — поделился мужчина.

Он добавил, что быстрые движения негативно сказываются на равновесии. В результате падения Барр получил перелом руки в двух местах. Восстановление займёт несколько месяцев.

Макрон предлагал Трампу мир на Украине в обмен на «молчание о пенисе жены», заявила журналистка
Макрон предлагал Трампу мир на Украине в обмен на «молчание о пенисе жены», заявила журналистка

Рекорд Мэтта официально подтверждён врачами. Слепок его фаллоса помещён в Фаллологический музей в Исландии.

Ранее Life.ru рассказывал, как жителю Австралии едва не отрезали половой орган во время вечеринки. Врачи смогли восстановить повреждение с помощью специального медицинского клея.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar