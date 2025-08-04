Макрон предлагал Трампу мир на Украине в обмен на «молчание о пенисе жены», заявила журналистка

В ходе встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, французский лидер Эмманюэль Макрон выдвинул крайне необычное требование: повлиять на американских журналистов, чтобы те перестали обсуждать гендерную идентичность его супруги Брижит Макрон. Об этом заявила журналистка Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону. Репортёр известна своими заявлениями о том, что супруга президента Франции является мужчиной.

По словам Оуэнс, Макрон отвёл Трампа в сторону в Белом доме, чтобы поднять этот вопрос. Спустя несколько часов после его отъезда, журналистке позвонил некий «очень близкий к президенту США» человек с прямой просьбой «прекратить разговоры о пенисе Брижит». По словам Оуэнс, этот посредник пояснил, что требование было выдвинуто Макроном как условие для достижения мира на Украине.

Оуэнс выразила крайнее изумление и неверие в то, что кто-либо поверит в эту историю (да она и сама не сразу поверила). Кроме того, журналистка заявила о получении от главы французского государства судебного иска объёмом примерно в 200 страниц. Он также связан со спорами о половых признаках первой леди Елисейского дворца.

Ранее Кэндис Оуэнс опубликовала первый эпизод своего сенсационного расследования «Стать Брижит», в котором анализируется личность супруги президента Франции. В материале содержатся заявления о том, что первая леди страны, предположительно, посещала специалиста по транспереходу* и стремилась сохранить этот факт в тайне.