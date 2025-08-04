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4 августа, 16:59

Макрон предлагал Трампу мир на Украине в обмен на «молчание о пенисе жены», заявила журналистка

Оуэнс: Макрон предложил Трампу мир на Украине в обмен на молчание о гендере жены

Бриджит и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Бриджит и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

В ходе встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, французский лидер Эмманюэль Макрон выдвинул крайне необычное требование: повлиять на американских журналистов, чтобы те перестали обсуждать гендерную идентичность его супруги Брижит Макрон. Об этом заявила журналистка Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону. Репортёр известна своими заявлениями о том, что супруга президента Франции является мужчиной.

По словам Оуэнс, Макрон отвёл Трампа в сторону в Белом доме, чтобы поднять этот вопрос. Спустя несколько часов после его отъезда, журналистке позвонил некий «очень близкий к президенту США» человек с прямой просьбой «прекратить разговоры о пенисе Брижит». По словам Оуэнс, этот посредник пояснил, что требование было выдвинуто Макроном как условие для достижения мира на Украине.

Оуэнс выразила крайнее изумление и неверие в то, что кто-либо поверит в эту историю (да она и сама не сразу поверила). Кроме того, журналистка заявила о получении от главы французского государства судебного иска объёмом примерно в 200 страниц. Он также связан со спорами о половых признаках первой леди Елисейского дворца.

Журналистка заподозрила, что отцом Макрона может оказаться его жена. Что? Да!
Журналистка заподозрила, что отцом Макрона может оказаться его жена. Что? Да!

Ранее Кэндис Оуэнс опубликовала первый эпизод своего сенсационного расследования «Стать Брижит», в котором анализируется личность супруги президента Франции. В материале содержатся заявления о том, что первая леди страны, предположительно, посещала специалиста по транспереходу* и стремилась сохранить этот факт в тайне.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

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Ольга Сливченко
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