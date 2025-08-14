Порезанный ножом пенис приклеили врачи мужчине в Австралии

Жителю Австралии едва не отрезали половой орган во время вечеринки. Обидчика, который напал на мужчину с ножом, уже задержали. Всё случилось во время тусовки, где между двумя альфа-самцами завязалась ссора, сообщает The Daily Telegraph.

Инцидент произошёл ещё 29 апреля 2023 года в городе Умина-Бич. В результате нападения у пострадавшего был диагностирован порез пениса длиной восемь миллиметров и ушиб мошонки. Врачи смогли восстановить повреждение с помощью специального медицинского клея.

Нападавший Бейли Картер был арестован и обвинён в нанесении телесных повреждений и попытке давления на свидетеля. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Однако в соответствии с австралийским законодательством, у Картера появится возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении уже 31 августа.