Порезанный ножом пенис приклеили врачи мужчине в Австралии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat
Жителю Австралии едва не отрезали половой орган во время вечеринки. Обидчика, который напал на мужчину с ножом, уже задержали. Всё случилось во время тусовки, где между двумя альфа-самцами завязалась ссора, сообщает The Daily Telegraph.
Инцидент произошёл ещё 29 апреля 2023 года в городе Умина-Бич. В результате нападения у пострадавшего был диагностирован порез пениса длиной восемь миллиметров и ушиб мошонки. Врачи смогли восстановить повреждение с помощью специального медицинского клея.
Нападавший Бейли Картер был арестован и обвинён в нанесении телесных повреждений и попытке давления на свидетеля. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Однако в соответствии с австралийским законодательством, у Картера появится возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении уже 31 августа.
Ранее врачи спасли ещё одного несчастного мужчину, который чуть не потерял половой орган. Российские медики провели успешную операцию по восстановлению полового члена после частичной травматической ампутации. Мужчину доставили в приёмное отделение с резаными ранами мошонки и частичной ампутацией пениса, потребовавшей экстренного хирургического вмешательства.