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20 июля, 11:54

Россиянину пытались отрезать пенис и яички

Врачи в Томской области спасли мужчину, которому пытались отрезать пенис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

В Асиновской районной больнице Томской области провели молодому человеку успешную операцию по восстановлению полового члена после частичной травматической ампутации. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Мужчина был доставлен в приёмное отделение с резаными ранами мошонки и частичной ампутацией пениса, потребовавшей экстренного хирургического вмешательства. Спасать его пришлось целой команде медиков – заведующему хирургическим отделением, ассистенту, анестезиологу-реаниматологу и операционным медсёстрам.

Спасти орган стало возможно благодаря сохранённой магистральной артерии, что позволило восстановить анатомическую целостность полового члена. По данным облздрава, сейчас пациент находится в стационаре, его состояние стабильное, в дальнейшем ему предстоит амбулаторное лечение и реабилитация. Кто пытался ему отрезать самое главное, не сообщается.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Приморском крае врачи спасли двух детей, которые повредили гениталии шуруповёртами. Функции органов удалось сохранить. В обоих случаях маленькие мальчики играли с инструментом и случайно намотали колготки вместе с крайней плоть.

Александра Мышляева
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