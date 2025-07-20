Россиянину пытались отрезать пенис и яички

В Асиновской районной больнице Томской области провели молодому человеку успешную операцию по восстановлению полового члена после частичной травматической ампутации. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Мужчина был доставлен в приёмное отделение с резаными ранами мошонки и частичной ампутацией пениса, потребовавшей экстренного хирургического вмешательства. Спасать его пришлось целой команде медиков – заведующему хирургическим отделением, ассистенту, анестезиологу-реаниматологу и операционным медсёстрам.

Спасти орган стало возможно благодаря сохранённой магистральной артерии, что позволило восстановить анатомическую целостность полового члена. По данным облздрава, сейчас пациент находится в стационаре, его состояние стабильное, в дальнейшем ему предстоит амбулаторное лечение и реабилитация. Кто пытался ему отрезать самое главное, не сообщается.