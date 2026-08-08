Россиянину удалили член после неудачного обрезания

В Ивановской области мужчина через суд добился 30 миллионов рублей за ампутацию полового органа, которую пришлось сделать после неудачного обрезания в частной клинике. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Плановую процедуру прошёл 30-летний россиянин, но вскоре у него развились тяжёлые осложнения. Врач не отреагировал на проблему вовремя, и ткани начали отмирать. В итоге детородный орган мужчине удалили.

Позже удалось выяснить, из-за чего всё произошло. При анестезии пациенту ввели препарат, который применять для этого было категорически нельзя.

Судебная тяжба тянулась три года. В клинике вину так и не признали. Адвокат пострадавшего пыталась договориться миром, но ответчик от переговоров отказался — и в результате выплатил крупную сумму.

А ранее житель Петербурга смог получить 10 миллионов рублей после смерти матери. Женщина попала в стационар с дыхательной недостаточностью, а во время процедуры по откачке жидкости из плевральной полости ей повредили межрёберную артерию. После этого пациентка впала в кому, медики почти год боролись за её жизнь, но спасти её не удалось. Экспертиза подтвердила, что причиной стала врачебная ошибка в частной клинике Подмосковья.