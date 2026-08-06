Чемпионка по фитнесу впала в кому во время операции по увеличению груди в Москве

51-летняя чемпионка мира по атлетическому фитнесу впала в кому во время пластической операции по увеличению груди в московской частной клинике. Об этом пишет «Mash на спорте».

Инцидент произошёл в клинике «Мака-Мед» на улице Клары Цеткин. Женщина пришла на операцию по увеличению груди, однако процедура пошла не по плану сразу после укола анестетика.

На месте врачи пытались запустить сердце и вернуть пациентку в чувство. Реанимационные мероприятия результата не дали, пострадавшая впала в кому.

Выяснилось, что это хирургическое вмешательство не было первым. Ранее спортсменка уже устанавливала импланты, после чего возникло осложнение — серома, то есть скопление жидкости вокруг инородного тела. Медики пытались исправить именно эту проблему.

Пострадавшая является обладательницей титула чемпионки России. Кроме того, в её активе бронза европейского первенства и победа на чемпионате мира в парном позировании.