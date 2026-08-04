Шла за здоровьем, а попала в морг: Россиянка умерла после глазной операции в частной клинике

Жительница Арзамаса скончалась спустя несколько дней после операции на глаза, которую ей провели в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Именно туда женщину направили из государственной больницы. Об этом стало известно из сюжета регионального телеканала, на который обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в телеграм-канале СК РФ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанностей руководителя областного следственного управления Александру Дынькову доложить о ходе расследования уголовного дела и проверить доводы, прозвучавшие в телеэфире.

Также отмечается, что родственники погибшей в репортаже выразили опасение, что виновные останутся безнаказанными. На данный момент в региональном СУ СК уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд признал владелицу клиники пластической хирургии «Абриелль» Марию Бурлову виновной в смерти пациентки. Женщина ненадлежаще исполняла профессиональные обязанности, из-за чего после серии операций пациентка погибла. Ей назначили 2,5 года ограничения свободы и на тот же срок запретили заниматься медициной. Однако от наказания её освободили, поскольку истекли сроки давности.