Глава клиники, где детей с аутизмом лечили клизмой, исчез после возбуждения дела

Руководитель клиники «Планета Мед» Василий Генералов, в отношении которого возбуждено уголовное дело, перестал выходить на связь. Его местонахождение сейчас неизвестно. Об этом стало известно Mash.

Генералов вместе с коллегой вернулся из Сингапура, после чего успел побывать в Красноярске. После возбуждения уголовного дела его не могут найти на территории России. По информации источника, расследование ведётся по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.

Сам Генералов заявил пациентам, что публикации о деятельности клиники являются «проплаченными», а родители пострадавших детей якобы действуют «по западной инструкции», чтобы добиться закрытия медицинского центра. Поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения более ста семей.

Родители утверждают, что после прохождения лечения состояние их детей ухудшилось. Известно, что клиника обвинялась в применении спорных методов лечения детей с аутизмом, включая использование гормонов, пептидов, стволовых клеток и процедур по «чистке от глистов». В настоящее время расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Информация о местонахождении Василия Генералова официально не подтверждена.

Ранее в Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг реабилитационного центра «Выбор». Бывшая пациентка обратилась в полицию, заявив, что во время пребывания в учреждении подвергалась насилию, лишению сна и другим издевательствам. По словам 20-летней Яны, двое мужчин силой увезли её из дома, сделали инъекцию и доставили в центр без сознания.