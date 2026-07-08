В Екатеринбурге суд арестовал сотрудника рехаба по делу о похищении людей
Антон Антонов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды Свердловской области
Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу сотрудника реабилитационного центра «Уралец» Антона Антонова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
«Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, избрал Антону Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 августа 2026 года», — говорится в сообщении.
Антонов будет находиться под арестом до 30 августа. Его обвиняют по двум статьям: незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору и похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Речь идёт как минимум о двух пострадавших. Отмечается, что одной из пострадавших стала девушка. Её Антонов с другими лицами поймал и против её воли переместил в частный дом том же и удерживал её там силой.
Ранее сообщалось, что в Кемерове задержали врачей медцентра «Свобода», амбассадором которого являлся Гуф. Им предъявили обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ. По данным следствия, минимум 10 пациентов умерли за два года в рехабе.
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