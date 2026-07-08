В Екатеринбурге суд арестовал сотрудника рехаба по делу о похищении людей

Антонов будет находиться под арестом до 30 августа. Его обвиняют по двум статьям: незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору и похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Речь идёт как минимум о двух пострадавших. Отмечается, что одной из пострадавших стала девушка. Её Антонов с другими лицами поймал и против её воли переместил в частный дом том же и удерживал её там силой.