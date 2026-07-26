Пни, обливания, отключка: Рехаб «Выбор» обвинили в «пытках» пациентов и изнасиловании

Жительница Петербурга обвинила сотрудников реабилитационного центра «Выбор» в насилии, лишении сна и других издевательствах над пациентами. После трёх месяцев в учреждении девушка обратилась в полицию. Об этом пишет Mash.

Лечение в рехабе «Выбор». Видео © Telegram / Mash

По словам 20-летней Яны двое мужчин силой забрали её из дома, сделали укол и доставили в центр без сознания. Телефон у неё отобрали, а попытки связаться с близкими пресекали.

Синяки на теле пациентки. Видео © Telegram / Mash

Самым суровым наказанием девушка назвала двое суток на деревянном пне. Она утверждает, что её облили холодной водой, запретили вставать, есть и пить. Ночью пациентов якобы будили для «тренингов» и не позволяли спать до следующего вечера. Яна также заявила об избиениях и изнасиловании несовершеннолетней сотрудником учреждения.

Одновременно в рехабе находились около 30 человек, а месячная плата начиналась от 100 тысяч рублей. За дополнительные деньги, по словам бывшей пациентки, разрешали пользоваться телефоном.

Представители «Выбора» не ответили на вопросы журналистов. На сайте центр ссылается на ИНН клиники «Альбатрос», однако её руководитель заявила, что не знает о какой-либо связи с рехабом.

К сожалению, такие случаи жестокости в рехабах не являются большой редкостью. Ранее суд в Кемерове арестовал директора реабилитационного центра «Свобода», где зависимых пациентов, включая несовершеннолетнюю, лечили с применением наркотических средств. Мужчине вменяют оказание небезопасных услуг.