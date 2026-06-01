Озвучен приговор владелице премиальной клиники в Петербурге, чья пациентка умерла после липосакции всего тела

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор владелице местной клиники пластической хирургии «Абриелль» Марии Бурловой. Её признали виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что после комплекса операций привело к гибели пациентки, сообщила пресс-служба судебной системы Северной столицы.

Судебное решение гласит: Бурловой назначено 2,5 года ограничения свободы. На тот же срок ей запретили заниматься врачебной деятельностью.

Однако от реального наказания женщину освободили — истекли сроки давности привлечения к ответственности. При этом суд взыскал с неё в пользу родственников погибшей 5,5 миллиона рублей.

Life.ru рассказывал о трагической сиутации, которая развернулась в 2023 году. Жертвой пластической хирургии в петербургской клинике «Абриелль» стала 47-летняя Анна Ф., которая мечтала кардинально изменить внешность. В ходе одной операции ей сделали липосакцию сразу нескольких зон (спина, талия, крестец, верхняя часть живота, галифе, рёбра), а также лифтинг лба, бровей, висков, подбородка, груди и ягодиц.

Операция прошла 6 сентября. Через два дня состояние пациентки резко ухудшилось, женщина перестала выходить на связь с родными. Однако врачи клиники уверяли семью, что с Анной всё в порядке — она просто отдыхает после вмешательства. При этом медики как будто и не стремились контактировать с мужем и дочерью погибшей.