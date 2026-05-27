«Почему тянули время?» Депутат ГД потребует проверки клиники после смерти пациентки

Депутат Госдумы, зампред Комитета по охране здоровья Алексей Куринный обратился в Генпрокуратуру после смерти пациентки в частной клинике Благовещенска. Документу есть в распоряжении Life.ru.

41-летняя Евгения обратилась в клинику «Медлайн» из-за опущения и выпадения матки. Женщина прошла обследование, сдала анализы и легла на плановую операцию по подшиванию органа. Процедура должна была занять около 30 минут, однако после введения наркоза пациентка не пришла в сознание.

В комментарии Life.ru Куринный выразил соболезнования семье погибшей и отметил, что эта история для него особая: молодая женщина, мать двоих детей, сделала всё, что от неё зависело, чтобы вмешательство прошло без осложнений. По словам депутата, сейчас возникают вопросы к руководству частной клиники, квалификации специалистов и особенно к организации анестезиологической помощи.

«Если женщина действительно погибла от осложнений, возникших в ходе проведения наркоза, почему в клинике несколько часов говорили родным, что с ней всё в порядке и она просто тяжело отходит от анестезии?» — заявил Куринный.

Он подчеркнул, что любая операция связана с риском, но в этой ситуации необходима публичная правовая оценка. По факту смерти пациентки уже возбуждено уголовное дело.

«Но, со своей стороны, я подготовил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести всестороннюю проверку клиники», — сказал депутат.