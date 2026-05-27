Мать двоих детей умерла во время операции по подшиванию матки в Амурской области

В Благовещенске 41-летняя Евгения умерла во время плановой операции в частной клинике «Медлайн». Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, женщина обратилась к врачам из-за опущения и выпадения матки. Она прошла обследование, сдала анализы и после консультации легла на процедуру по подшиванию органа. Операция должна была занять около 30 минут, однако после введения наркоза пациентка не пришла в сознание.

Родные забеспокоились вечером, когда Евгения перестала выходить на связь. По словам близких, в клинике сначала говорили, что с ней всё в порядке и она тяжело отходит от анестезии. О смерти семьи сообщили только утром и попросили приехать для выяснения обстоятельств.

Родственники утверждают, что точную причину трагедии им пока не назвали. Предварительно, за обследование и операцию женщина заплатила более 80 тысяч рублей. В Амурской области возбуждено уголовное дело, тело погибшей направлено на экспертизу.

Местные жители называют «Медлайн» одной из самых дорогих клиник Благовещенска, но при этом у учреждения много негативных отзывов. Пациенты жаловались на хамство персонала, санитарные нарушения и некомпетентность врачей. У Евгении остались двое детей — 20-летний Дмитрий и 8-летний Игнат.

А в Тюмени 29-летняя пациентка умерла в страшных муках в очереди к врачу после 9 часов ожидания. У женщины болела нога, но её долго отказывались отправлять на обследование, хотя развивался сепсис.